Трамп: США изучают опыт применения дронов в конфликте на Украине

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Американская армия активно изучает опыт применения дронов в конфликте на Украине. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе своей речи перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, передает ТАСС.

Американский лидер отметил, что в военном деле все очень быстро меняется. Он добавил, что видит это на примере России и Украины.

"Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро", – подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Владимир Путин заявил, что современные беспилотные системы в корне меняют принципы ведения боевых действий. Президент подчеркнул, что преимущество современных беспилотников заключается в их большой скорости, мощных двигателях, а также дальности действий.

По его словам, скорость беспилотников, производимых в России, достигает уже 300–500–700 километров в час. Он также обратил внимание на возможности современных БПЛА противодействовать крупным летательным аппаратам.