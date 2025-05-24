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ТАСС: взрывы прогремели в Киеве и Одессе

СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве и Одессе на Украине в ночь на 24 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

О каких-либо последствиях взрывов пока не сообщается, местные власти не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины, включая Киевскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую и другие области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что при отражении массированного налета с 20 мая 20:00 по московскому времени число сбитых украинских БПЛА выросло до 1 177. В том числе вне зоны СВО российские силы ликвидировали 788 дронов.

Владимир Путин заявил, что российская сторона будет отвечать на атаки Вооруженных сил Украины по регионам РФ.

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