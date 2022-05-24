Байден включил Колумбию в число основных союзников США вне блока НАТО

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о наделении Колумбии статусом одного из основных союзников США вне блока НАТО, следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома.

"Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США <...> настоящим я назначаю Колумбию в качестве основного союзника Соединенных Штатов, не входящего в НАТО", – говорится в меморандуме.

В марте этого года Вашингтон наделил статусом основного союзника США вне Североатлантического альянса Катар. Всего в настоящее время такой статус распространяется почти на 20 стран. Он присваивается тем государствам, которые разделяют со Штатами стратегические интересы.

Ранее в этот день глава министерства обороны Колумбии Диего Молано заявил, что вооруженные силы южноамериканской страны отправятся в Европу, чтобы обучить ВСУ военному разминированию. Как написал Молано в Twitter, колумбийских военных примет у себя одна из стран-соседей Украины, входящая в состав НАТО.

До этого Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе американский генерал Тод Уолтерс заявил, что НАТО увеличило количество сил в состоянии высокой степени боеготовности до 42 тысяч человек.