24 апреля, 22:30Политика
Президент Хорватии Миланович считает, что Украину не примут в ЕС
Фото: 123RF/adrianhancu
Президент Хорватии Зоран Миланович полагает, что Евросоюз никогда не примет в свой состав Украину. Об этом сообщила канцелярия политика, передает ТАСС.
По словам Милановича, страны балканского региона находятся в таком состоянии, что Запад никогда их не примет в ЕС.
"Украина слишком велика и капризна, чтобы даже серьезно обсуждать это, но они (европейцы. – Прим. ред.) продолжают закрывать глаза и давать какие-то нечестные обещания", – добавил он.
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев готов "попрыгать и сплясать" для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления страны в блок. Он отметил, что Украина уже внедрила в законодательство все ключевые рекомендации Венецианской комиссии.
Новости мира: Фицо заявил, что Украина может быть частью ЕС, но не членом НАТО