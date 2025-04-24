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24 апреля, 22:30

Политика

Президент Хорватии Миланович считает, что Украину не примут в ЕС

Фото: 123RF/adrianhancu

Президент Хорватии Зоран Миланович полагает, что Евросоюз никогда не примет в свой состав Украину. Об этом сообщила канцелярия политика, передает ТАСС.

По словам Милановича, страны балканского региона находятся в таком состоянии, что Запад никогда их не примет в ЕС.

"Украина слишком велика и капризна, чтобы даже серьезно обсуждать это, но они (европейцы. – Прим. ред.) продолжают закрывать глаза и давать какие-то нечестные обещания", – добавил он.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Киев готов "попрыгать и сплясать" для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления страны в блок. Он отметил, что Украина уже внедрила в законодательство все ключевые рекомендации Венецианской комиссии.

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