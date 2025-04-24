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Относительно судьбы украинского президента Владимира Зеленского возможны различные варианты, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом Нарышкин прокомментировал вопрос о возможности побега Зеленского из Киева.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся сейчас в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что Зеленский готовится к побегу. По его словам, украинское руководство стремится максимально ограбить население своей страны перед тем, как покинуть государство.

Именно поэтому, отметил Дубинский, Киев будет всячески затягивать мирное урегулирование украинского конфликта.