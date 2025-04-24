Глава Минцифры Шадаев: ведомство не планирует запрещать мессенджеры в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство не планирует запрещать мессенджеры в стране. Такое заявление он сделал на конференции "Телеком будущего – 2025", передает ТАСС.

По его словам, задача министерства заключается в том, чтобы найти баланс между комфортностью использования мессенджеров и возможностью для обмана со стороны мошенников.

Между тем Минцифры РФ рассчитывает в этом году полностью решить проблему кибермошенничества в стране. Замминистра цифрового развития Иван Лебедев пояснил, что сейчас Россия ведет борьбу не с отдельными лицами, а с целыми группами мошенников, которые действуют при поддержке недружественных государств.

Однако, по его словам, для эффективного противодействия этой угрозе необходимо выходить на новый уровень, который позволил бы по-настоящему "поставить точку" в этом вопросе.

В начале апреля Владимир Путин подписал закон о защите россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Теперь в РФ будет создана специальная государственная информационная система (ГИС) для противодействия кибермошенничеству. Планируется, что в системе будут указываться различные данные о мошенниках. Доступ к системе получат Генпрокуратура, СК РФ, ЦБ РФ, кредитные организации, операторы связи и другие уполномоченные органы и организации.

