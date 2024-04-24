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24 апреля, 20:22

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Депутаты и сенаторы внесли в ГД проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий

В Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности зрелищных мероприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий. Документ доступен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, организатор таких событий совместно с органами власти должен обеспечить безопасность при их проведении. Авторами инициативы являются первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, председатели думских комитетов по культуре Елена Ямпольская и безопасности Василий Пискарев.

"Существенным условием договора о проведении зрелищного мероприятия, заключаемого между организатором и собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищных мероприятий, является обязательство по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при его проведении", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что организатору зрелищного мероприятия необходимо контактировать с органами власти при решении вопросов обеспечения общественного порядка и безопасности.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичные власти осуществляют 45 видов государственного контроля и надзора. Он подчеркнул, что серьезных изменений удалось достичь только в последние 3 года. Главными факторами модернизации стали профилактика, рискориентированный подход, цифровизация и дистанционный контроль.

Дистанционный контроль, по словам мэра, можно сравнить с работой городских камер, фиксирующих нарушения ПДД. Другим фактором является добровольный мониторинг, когда бизнес сам отдает под наблюдение органов госконтроля свои объекты, добавил он.

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