Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная прокуратура предостерегла от участия в несогласованных акциях. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Отмечается, что в связи с распространением в Сети, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц присоединиться в массовой акции в центре столицы прокуратура считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона.

В тексте обратили внимание, что данное массовое мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти Москвы в установленном законом порядке.

Организация или проведение несанкционированных массовых акций, призывы к ним и участие образуют состав административного правонарушения, которое предусмотрено статьей 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Подобные действия могут повлечь наказание вплоть до административного ареста, заключили в прокуратуре.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у жителей России есть иммунитет к провокациям, а правоохранительные органы четко реагируют на любые призывы к незаконной деятельности. Так он прокомментировал волнения в Якутии, где посредством Сети начали призывать к акциям.

До этого Песков подчеркивал, что несогласованные протестные акции в Башкирии нельзя назвать массовыми. Он уточнял, что в регионе присутствуют отдельные проявления.