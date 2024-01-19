19 января, 14:18Регионы
Песков опроверг информацию о массовых беспорядках в Башкирии
Фото: kremlin.ru
Несогласованные протестные акции в Башкирии нельзя назвать массовыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления", – уточнил представитель Кремля.
По словам Пескова, эти вопросы относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка.
17 января Баймакский районный суд приговорил Фаиля Алчинова (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) к четырем годам колонии.
По информации СК, в тот же день возле суда начались беспорядки, которые сопровождались насилием с применением предметов, используемых в качестве оружия. В результате пострадало несколько человек.
Также СК возбудил уголовное дело по факту призывов к населению выйти на протестные акции у Баймакского районного суда. Главной целью организаторов протеста было освобождение фигуранта дела.
В итоге Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых участников беспорядков на сроки от 10 до 13 суток. При этом суд подчеркнул, что административное правонарушение мужчины совершили еще 15 января, когда в районном суде шло первое заседание.
Далее суд заключил под стражу еще двоих участников беспорядков, назначив им по 14 и 13 суток ареста. Всех задержанных признали виновными в нарушении правил проведения и организации митинга.
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