Песков опроверг информацию о массовых беспорядках в Башкирии

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Несогласованные протестные акции в Башкирии нельзя назвать массовыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там нет массовых беспорядков и массовых протестов. Там есть отдельные проявления", – уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, эти вопросы относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка.

17 января Баймакский районный суд приговорил Фаиля Алчинова (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) к четырем годам колонии.

По информации СК, в тот же день возле суда начались беспорядки, которые сопровождались насилием с применением предметов, используемых в качестве оружия. В результате пострадало несколько человек.



Также СК возбудил уголовное дело по факту призывов к населению выйти на протестные акции у Баймакского районного суда. Главной целью организаторов протеста было освобождение фигуранта дела.

В итоге Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых участников беспорядков на сроки от 10 до 13 суток. При этом суд подчеркнул, что административное правонарушение мужчины совершили еще 15 января, когда в районном суде шло первое заседание.

Далее суд заключил под стражу еще двоих участников беспорядков, назначив им по 14 и 13 суток ареста. Всех задержанных признали виновными в нарушении правил проведения и организации митинга.