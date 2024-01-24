Песков заявил, что у россиян есть иммунитет к провокациям

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У жителей России есть иммунитет к провокациям, а правоохранительные органы четко реагируют на любые призывы к незаконной деятельности. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал волнения в Якутии, где посредством Сети начали призывать к акциям.

Там в данный момент местные полицейские расследуют убийство одного из жителей Якутии.

"Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действия, конечно, правоохранительные органы четко выполняют свои функции", – сказал он.

Ранее Песков заявил, что несогласованные протестные акции в Башкирии нельзя назвать массовыми. Он уточнил, что в регионе присутствуют отдельные проявления. По словам представителя Кремля, эти вопросы относятся к компетенции местных властей и органов правопорядка.