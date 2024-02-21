Учения по отработке действий при ЧС проведут для всех образовательных организаций в РФ

Фото: depositphotos/kasto

Учения по отработке действий в экстренных ситуациях проведут летом для всех образовательных организаций в России, рассказал первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев в рамках выступления на парламентских слушаниях. Его слова приводит ТАСС.

Замминистра обратил внимание, что такие учения уже проводились, однако теперь их планируют организовывать на регулярной основе.

"Мы провели учения только для общеобразовательных организаций, со следующего года они коснутся и дошкольных учреждений, и организаций среднего профессионального образования со 100% всех образовательных организаций нашей страны", – подчеркнул Бугаев.

В прошлом голу спасатели и пожарные в Москве организовали более 650 занятий для детей и подростков, в рамках которых ребятам напомнили о мерах безопасности.

Школьники и студенты побывали на экскурсиях в пожарно-спасательных и аварийно-спасательных подразделениях, посетили поисково-спасательные станции, увидели место базирования экстренной авиации столицы. Кроме того, специалисты сами приходили в образовательные учреждения и рассказывали учащимся о своей работе.



"Безопасный город": столичные пожарные приняли участие в учениях на севере Москвы