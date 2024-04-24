Посол Антонов заявил, что США перестали скрывать истинный смысл санкций против РФ

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Вашингтон перестал скрывать истинный замысел своей санкционной политики в отношении России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях. Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале посольства.

Таким образом Антонов прокомментировал заявления представителей администрации США о намерении усиливать санкционное давление на энергетику РФ.

Посол также обвинил американские власти в лицемерии. По его словам, США, транслируя лозунги об угрозе от потепления планеты и подталкивая другие страны к отказу от ископаемого топлива, одновременно с этим усиленными темпами наращивают добычу сырья внутри страны, тем самым подсаживая союзников на собственный газ на десятилетия вперед.

"Вывод напрашивается сам собой. Энергобезопасность по Вашингтону – желание доминирования на рынках, полное подчинение сателлитов и купирование любой конкуренции. Сомневаемся, что такие подходы жизнеспособны в многополярном мире", – заключил Антонов.

Ранее замминистра энергетики США Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры.

Ограничения, по его данным, коснутся тех фирм, которые заняты в закупках материалов и передовых технологий для будущих российских проектов в области энергетики.