Избирательные участки закрылись во Франции

Фото: TACC/Арина Лебедева

Участки голосования на президентских выборах закрылись во Франции в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). Об этом сообщает РИА Новости.

Во втором и решающем туре боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

По данным МВД Франции, к 17:00 по местному времени (18:00 по Москве) участие в выборах приняли 63,23% от зарегистрированных избирателей. По предварительным данным, Макрон набрал 57,6% голосов, а Ле Пен – 42,4%.

Макрон набрал в первом туре президентских выборов 27,84% голосов после подсчета 100% бюллетеней. Ле Пен получила 23,15%. На третьем месте оказался лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%.

