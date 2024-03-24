На Украине сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ряд объектов инфраструктуры получили повреждения в той части Запорожской области, которая находится под контролем Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя местной военной администрации Ивана Федорова.

Так, он рассказал, что ему поступают сообщения о "разрушении объектов инфраструктуры". Однако другие детали не приводятся.

В свою очередь, власти Днепропетровской области заявили о повреждении энергетического объекта в Никопольском районе. РИА Новости со ссылкой на главу областной администрации Сергея Лысака сообщают, что без электричества остались почти 9,5 тысяч человек.

Ранее в Минобороны РФ доложили, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре, объектам военно-промышленного комплекса, а также железнодорожным узлам Украины и местам дислокации формирований ВСУ.

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что это был самый крупный и технически изощренный удар за все время спецоперации. По его словам, ВС РФ умело комбинировали беспилотники и ракетные атаки.



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