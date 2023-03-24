Фото: U.S. Air National Guard photo by Senior Master Sgt. John Rohrer/Zuma/ТАСС

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден анонсировал модернизацию системы воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD). Об этом сообщает РИА Новости.

"NORAD вскоре получит загоризонтные радары следующего поколения, чтобы расширить возможности раннего предупреждения", – сказал Байден в ходе своего выступления в канадском парламенте.

Лидер США отметил, что в 2023 году усовершенствуют инфраструктуру в рамках системы воздушно-космической обороны.

Ранее сообщалось, что США экономят на утилизации списанного вооружения, отправляя его на Украину. По словам обозревателя Роджера Смита сумма военной помощи Киеву составила более 46 миллиардов долларов. По его словам, для утилизации такого объема вооружений пришлось бы потратить около 35 миллиардов долларов.



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