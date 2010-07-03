Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

14:03

Захарова оценила заявление Помпео о Голанских высотах и Крыме

политика за рубежом

14:03

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря Майка Помпео о том, что ситуация с признанием Крыма российской территорией отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Захарова отметила, что Запад делает все, чтобы миру не было известно о реальном положении дел на полуострове. По ее мнению, иначе признание его российской территорией произойдет автоматически.

"Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму – иначе признание произойдет автоматически", – написала Захарова в Facebook.

23 марта член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что слова Помпео показывают отсутствие у США "принципов и стандартов". Он также напомнил, что полуостров вошел в состав РФ в соответствии с международными стандартами и правом на самоопределение.

Ранее Помпео заявил, что риторика США в отношении Голанских высот не является "политикой двойных стандартов" в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтону нужно признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он подчеркнул, что Голанские высоты представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Голаны, которые ранее принадлежали Сирии. Спустя годы парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", провозгласив суверенитет над ними, однако Совет безопасности ООН объявил аннексию недействительной.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение с РФ проголосовало большинство жителей полуострова.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав страны после выборов главы государства 31 марта. Украинский лидер отметил, что страна "ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет".

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика