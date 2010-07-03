Захарова оценила заявление Помпео о Голанских высотах и Крыме

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря Майка Помпео о том, что ситуация с признанием Крыма российской территорией отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Захарова отметила, что Запад делает все, чтобы миру не было известно о реальном положении дел на полуострове. По ее мнению, иначе признание его российской территорией произойдет автоматически.
"Вот поэтому Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы в мире не узнали о реальном положении дел в Крыму – иначе признание произойдет автоматически", – написала Захарова в Facebook.
23 марта член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что слова Помпео показывают отсутствие у США "принципов и стандартов". Он также напомнил, что полуостров вошел в состав РФ в соответствии с международными стандартами и правом на самоопределение.
Ранее Помпео заявил, что риторика США в отношении Голанских высот не является "политикой двойных стандартов" в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.
Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтону нужно признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он подчеркнул, что Голанские высоты представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.
В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Голаны, которые ранее принадлежали Сирии. Спустя годы парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", провозгласив суверенитет над ними, однако Совет безопасности ООН объявил аннексию недействительной.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. За воссоединение с РФ проголосовало большинство жителей полуострова.
Президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав страны после выборов главы государства 31 марта. Украинский лидер отметил, что страна "ни на какие торги, ни на какие закулисные договоренности не пойдет".
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