В СФ прокомментировали заявление Помпео по Голанским высотам

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео об отсутствии "политики двойных стандартов" в отношении Голанских высот.
"Голанские высоты захвачены вооруженным путем и фактически аннексированы, а Крым вошел в состав России добровольно, на основе волеизъявления граждан", – цитирует Цекова RT.
Сенатор считает, что заявление Помпео показывает, что у США "нет принципов и стандартов". Он также напомнил, что Крым вошел в состав России в соответствии с международными стандартами и правом на самоопределение.
Ранее Помпео заявил, что риторика США в отношении Голанских высот не является "политикой двойных стандартов" в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что США нужно признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он подчеркнул, что Голанские высоты представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.
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