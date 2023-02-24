24 февраля, 21:07Политика
США выделят более 10 млрд долларов Киеву на поддержку энергоинфраструктуры – Блинкен
Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin
Соединенные Штаты выделят Киеву 10 миллиардов долларов на поддержку властей и энергоинфраструктуры Украины, передает РИА Новости слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Сегодня в сотрудничестве с Агентством США по международному развитию и министерством финансов мы объявляем о выделении помощи на сумму более 10 миллиардов долларов", – сказал Блинкен.
Он также отметил, что бюджетная поддержка должна осуществить помощь пострадавшей Украине и ее гражданам от атак со стороны России.
Ранее сообщалось, что США в пятницу, 24 февраля, объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов. Отмечается, что в новый пакет помощи будет включать в себя технику, которую не выделят со складов Пентагона, а произведут в Штатах.
Новости часа: G7 намерены выделить Украине почти 40 млрд долл финансовой помощи
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!