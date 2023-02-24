США выделят более 10 млрд долларов Киеву на поддержку энергоинфраструктуры – Блинкен

Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

Соединенные Штаты выделят Киеву 10 миллиардов долларов на поддержку властей и энергоинфраструктуры Украины, передает РИА Новости слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня в сотрудничестве с Агентством США по международному развитию и министерством финансов мы объявляем о выделении помощи на сумму более 10 миллиардов долларов", – сказал Блинкен.

Он также отметил, что бюджетная поддержка должна осуществить помощь пострадавшей Украине и ее гражданам от атак со стороны России.

Ранее сообщалось, что США в пятницу, 24 февраля, объявят о новом пакете военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов. Отмечается, что в новый пакет помощи будет включать в себя технику, которую не выделят со складов Пентагона, а произведут в Штатах.



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