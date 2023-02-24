В Госдуме заявили, что ООН в нынешнем формате потеряла смысл существования

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

ООН превратилась в инструмент влияния США и потеряла смысл существования в нынешнем формате. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"ООН, как международный институт, который обязан разрешать любые противоречия в этом бурлящем мире, себя изжила и превратилась в инструмент влияния США. США пытаются с помощью ООН решать свои геополитические задачи и интересы", – приводит его слова РИА Новости.

Шеремет считает, что формат ООН стал "однобоким", а сама организация перестала выполнять миссию независимой миротворческой площадки. По его мнению, организация уже растеряла авторитет среди "здравомыслящего международного сообщества".

Депутат заявляет, что миру нужен новый механизм и миротворческая площадка, где любые геополитические вопросы будут решаться на паритетных и справедливых началах. Он указывает, что в Генассамблее ООН, выступая с претензиями к России, упорно не замечают преступления киевских властей, в том числе уничтожение мирного населения в Донбассе.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине, приняла антироссийскую резолюцию, приуроченную к годовщине начала спецоперации России. Резолюция требует от РФ немедленно вывести все вооруженные силы с территории Украины для "скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с принципами Устава ООН".

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