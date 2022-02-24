Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ не готовили войну против Украины

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Белоруссия и Россия не готовили войну против Украины, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными после переговоров с Владимиром Путиным.

Он также отметил, что сам предложил оставить войска после учений на южных границах страны.

"Подчеркиваю, что он (Путин. – Прим. ред.) мне сказал: "Ты прав, надо оставить. Это еще один шанс обезумевшим политикам на Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире, не должны братские народы воевать", – приводит слова Лукашенко ТАСС.

Белорусский лидер добавил, что Путин рассказал ему о развитии ситуации в Донбассе и подчеркнул, что целью военной операции является прекращение геноцида жителей ДНР и ЛНР.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация Украины.

В Минобороны РФ сообщили, что российские ВС не наносят ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

