Российский дипломат в ООН осудил заявление Германии о "нарушении прав человека" в Крыму

09:31
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал немецкого коллегу Кристофа Хойсгена за заявление о "нарушении прав человека" в Крыму, сообщает РИА Новости.
Накануне в Генеральной ассамблее ООН прошло заседание, посвященное "ситуации на временно оккупированных территориях Украины". Некоторые западные делегации призвали Россию исполнять минские договоренности, при том что РФ не является стороной соглашений.
Немецкий постпред Кристоф Хойсген и вовсе выразил обеспокоенность судьбой крымских татар. По его словам, они подвергаются притеснениям на полуострове.
На эти заявления отреагировал Полянский. Он заявил, что гораздо проще распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму, вместо того чтобы узнать правду и убедиться в лживости этих измышлений.
Полянский отметил, что так ежегодно поступают около миллиона украинцев, которые продолжают отдыхать в Крыму и оставлять позитивные отклики в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Российской Федерации. В документе утверждается о "целенаправленных убийствах" противников.
Соответствующее обращение было направлено 19 февраля. Каких-либо доказательств со стороны Украины в данном заявлении не указано. В жалобе утверждается об "административной практике", якобы используемой Москвой для одобренных государством "спецопераций". В заявлении написано, что в РФ подобные убийства не расследуют. Ко всему прочему, утверждается о преднамеренной организации операций по сокрытию с целью помешать попыткам найти виновных.
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