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15:52

Кремль подтвердил дату переговоров Путина и Нетаньяху

политика

15:52

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Переговоры глав РФ и Израиля, которые пройдут в Москве, намечены на 27 февраля. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о своем намерении посетить российскую столицу. С Владимиром Путиным он планирует обсудить противодействие военному закреплению Ирана в Сирии.

Изначально планировалось, что Нетаньяху приедет в РФ 21 февраля, но его визит был перенесен из-за подготовки к выборам.

В начале января политики по телефону обсудили обстановку в Сирии, учитывая заявленное США намерение о выводе своих войск из этой страны.

политика

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