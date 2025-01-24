Депутат Пискарев заявил, что иноагентам могут запретить заниматься образованием

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Думская комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ планирует утвердить закон о полном исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в РФ, сообщает телеграм-канал комиссии со ссылкой на главу комитета ГД по безопасности Василия Пискарева.

"Для лиц и организаций, которые пытаются "просвещать" и "образовывать" нашу молодежь в интересах противника, сеять национальную рознь, искажать историю, призывать к расчленению России, не должно остаться никаких шансов реализовать их планы", – сказал Пискарев.

Такое решение могут принять на очередном заседании комиссии, которое состоится 28 января. Кроме того, планируется запретить иноагентам получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных НКО.

Депутаты предлагают усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов, ввести аналогичную ответственность за маркировку с несоблюдением формы, а также предусмотреть возможность заочного привлечения иноагентов к ответственности в случае нарушения порядка их деятельности.

Ранее сообщалось, что за несоблюдение обязательных требований иноагентам было назначено 620 штрафов за 1,5 года. Общая сумма взысканий достигла 25,8 миллиона рублей. При этом в первом полугодии 2024 года было назначено 252 штрафа на общую сумму 10 641 000 рублей.

