Франция отказалась проводить заседание СБ ООН по сбитому Ил-76 24 января – постпредство РФ

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Франция, которая исполняет в январе обязанности председателя Совбеза ООН, отклонила запрос РФ о необходимости провести заседание по сбитому Ил-76 24 января в 23:00 (по московскому времени). Об этом заявил в телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Вместо этого, как утверждает Полянский, Париж предложил собрание по этой теме 26 января в 01:00 (по московскому времени). Полянский указал, что таким образом французская сторона злоупотребляет своими полномочиями, пытаясь выиграть время для помощи Украине.

"Они хотят дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего", – подчеркнул он.

Ранее Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени) по атаке Киева на российский самолет Ил-76.

По данным Минобороны РФ, самолет военно-транспортной авиации РФ Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, упал 24 января в 11:15.

Уточнялось, что ВСУ поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса.

В МО РФ отметили, что на борту самолета были шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также три сопровождавших их российских военнослужащих. Все пассажиры самолета и экипаж погибли.

Спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что депутаты составят обращение к Вашингтону и Берлину в связи с катастрофой Ил-76. По его словам, есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.



Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева