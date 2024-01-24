В КПРФ заявили, что теледебаты по президентским выборам в РФ начнутся 16 февраля

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Теледебаты по президентским выборам в России начнутся 16 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на кандидата от партии КПРФ на выборах Николая Харитонова.

Ранее лидер партии Геннадий Зюганов сообщил агентству, что КПРФ будет участвовать в дебатах в рамках президентской избирательной кампании. Такое же решение принял и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Помимо этого, кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков также примет участие в предвыборных дебатах.

Между тем в поддержку Владимира Путина, который заявил о намерении участвовать в выборах, уже собрали рекордное количество подписей.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые проголосовать можно будет с помощью системы ДЭГ.

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