ВС РФ улучшили положение по переднему краю на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, а также отразили две атаки ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что положение улучшили активные действия подразделений Южной группировки войск. Были отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы ДНР.

По информации МО РФ, в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка ДНР нанесено поражение живой силе и технике 42-й, 22-й, 28-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Отмечается, что украинская сторона потеряла до 220 военнослужащих, а также три танка, 16 автомобилей и восемь боевых бронированных машин.

Во время контрбатарейной борьбы в течение суток поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие М119 производства США, орудие Д-20, гаубица Мста-Б, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", заключили в тексте.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются в сторону населенного пункта Курахово в Марьинском районе ДНР, откуда в воскресенье, 21 января, велся обстрел Донецка.

До этого российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Шумы и Белогоровка. Кроме того, артиллеристы нанесли удары по живой силе и технике нескольких украинских бригад в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра.

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