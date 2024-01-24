Генпрокуратура предупредила россиян о провокационных звонках с Украины детям

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В России возобновились провокационные телефонные звонки и сообщения в мессенджерах несовершеннолетним с территории Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, детей провоцируют устраивать взрывы в жилых домах. Родителей призвали обсудить с несовершеннолетними детьми правила использования газового оборудования и опасность общения с незнакомцами по телефону и в соцсетях.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации оперативно принимает меры по предупреждению и пресечению фактов негативного воздействия на несовершеннолетних", – говорится в материале пресс-службы ведомства.

Ранее эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров рассказал, как мошенники заставляют россиян совершать теракты. По его словам, злоумышленники в соцсетях ищут тех, кто "сочувствует Украине", а потом налаживают с ними контакт для сотрудничества. Позже аферисты дают гражданам задания, например совершить поджог.

По данным МВД, многими жертвами оказываются пожилые граждане, которых "рассматривают как расходный материал для создания информационных поводов". Однако Бедеров отметил, что к диверсии легче подтолкнуть людей в возрасте от 13 до 23 лет.

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