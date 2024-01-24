Вице-спикер парламента Молдавии Попшой займет пост министра иностранных дел

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Должность министра иностранных дел Молдавии займет вице-спикер парламента Михай Попшой. Об этом молдавский премьер Дорин Речан сообщил в ходе заседания правительства страны, пишет РИА Новости.

Также Речан рассказал, что министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии будет переименовано в министерство иностранных дел. Кроме того, в стране создадут отдельное ведомство – министерство европейской интеграции.

Евроинтеграцией займется действующий госсекретарь МИД Кристина Герасимов, которая в 2021 году стала советником президента Майи Санду по внешним отношениям. Спустя год она возглавила администрацию главы республики, а уже 3 января 2024 года получила должность государственного секретаря в МИД.

В свою очередь, Попшой уже несколько лет занимает пост вице-спикера парламента Молдавии. С 2017 года он является вице-председателем правящей партии "Действие и солидарность".

В СМИ ранее писали о грядущих перестановках в кадрах кабмина Молдавии. На должность министра иностранных дел рассматривался вице-спикер парламента Михай Попшой.

На тот момент эти сообщения опроверг глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцэл. Уже в среду, 24 января, глава молдавского внешнеполитического ведомства Нику Попеску заявил, что подаст в отставку с поста вице-премьера и главы МИДЕИ.