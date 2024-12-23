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23 декабря, 05:47

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ТАСС: взрывы прозвучали в двух областях Украины

Серии взрывов прогремели ночью в двух областях Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов раздались в двух областях Украины в ночь на понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Звуки взрывов прозвучали в Глобине Полтавской области и Староконстантинове Хмельницкой области. Какие-либо подробности при этом не приводятся.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской, Кировоградской и Черниговской областях страны.

Ранее, 20 декабря, российские войска ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.

Кроме того, удар был нанесен по конструкторскому бюро "Луч", которое занимается разработкой и выпуском комплекса "Нептун" и крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха". Все снаряды достигли своих целей.

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