В ФСБ заявили, что Сафронов передавал чешской и германской разведке секретные данные РФ

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Экс-советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, отбывающий в тюрьме 22-летний срок за госизмену, передавал сотруднику чешской разведки Мартину Ларышу информацию о спутниковой группировке России. Об этом сообщил заместитель начальника 1-го отдела УФСБ России Александр Чабан в спецрепортаже "Россия 24".

"Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи, очень важные, для в первую очередь Главного разведывательного управления Генштаба", – отметил он.

Также уточняется, что гражданин Чехии просил Сафронова собирать информацию о поставках комплексов С-300 и "Панцирь-С1" в Сирию. Так, экс-советник главы "Роскосмоса" сообщал даты реализации поставок, а еще получал сведения о количестве и месте размещения переданных Россией комплексов.

Кроме того, Ларыш потребовал выяснить Сафронова, где будут проводиться учения "Боевое братство-2019", а также попросил собрать сведения о военных базах в Центральной Азии и о мощностях железнодорожных войск РФ.

При этом Чабан отметил, что информация о спутниковой группировке в результате использовал Североатлантический альянс, который хотел понять, в каком состоянии находятся российские спутники.

Заместитель начальника 1-го отдела УФСБ России вдобавок уточнил, что управление по внешним связям и информации Чехии, работающее на собственное правительство и на страны НАТО, начало вербовать Сафронова еще в 2012 году, а на следующий год сообщило ему о первом задании.

Чабан также выяснил, что Сафронов осуществлял передачу сотруднику германской разведки Демури Воронину засекреченные сведения о ходе сухопутной операции ВС РФ в Сирии в 2015 году.

Так, экс-советник главы "Роскосмоса" встретился с гражданином Германии, который представился руководителем консалтинговой организации, в конце 2015 года. По словам Чабана, Сафронов уже имел информацию по сухопутной операции, так как в то время эта тема была актуальной и передал ее германской разведке. За эти данные россиянин получил более 200 долларов.

"Воронин свои тарифы за сбор информации высчитывал, исходя из количества страниц, количества текста", – отметил заместитель начальника 1-го отдела УФСБ России, добавив, что размер вознаграждения устроил Сафронова, поскольку у него "появились новые контакты" благодаря этому.

Впоследствии, как утверждает Чабан, экс-советник главы "Роскосмоса" получил еще семь подобных поручений от Воронина и все выполнил.

При этом, по словам заместителя начальника 1-го отдела УФСБ России, Сафронов осознавал, что совершает преступление и может получить за эти деяния большой срок.

Журналиста и бывшего советника главы "Роскосмоса" задержали в июле 2020 года по обвинению в госизмене. По данным следствия, мужчина передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, другим странам.

Сафронов отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину. За это он мог бы получить меньший срок лишения свободы.

В сентябре 2022-го суд признал Сафронова виновным и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в нем материалов с государственной тайной и грифом "совершенно секретно".



Сафронову назначили 22 года колонии строгого режима за госизмену