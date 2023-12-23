Медведев предложил Киеву запретить в стране приготовление оливье

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Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией предложил Украине внести в Уголовный кодекс статью за приготовление оливье или сельди под шубой. В своем телеграм-канале он также отметил, что прощать преступление можно только после лечения украинским борщом.

За такие действия дипломат предложил наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет или штрафом в размере 1 миллиона гривен. Как подчеркнул Медведев, такое же деяние, совершенное с применением служебного положения, необходимо наказывать тюремным заключением на срок от 7 до 15 лет.

"То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо совершенное в государственные праздники Украины, либо совмещенное с употреблением крымских и кавказских игристых вин или русской водки, – наказывается пожизненным лишением свободы", – указал замруководителя Совбеза.

В частности, по его предложению, освобождать от ответственности можно только при добровольном отказе от приготовления салатов с информированием органов безопасности страны. Кроме того, человек должен будет пройти курс лечения украинским борщом, добавил Медведев.

Ранее Медведев после новости о том, что президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без поддержки Украины, опубликовал мем Trollface. На картинке один из героев задает другому вопрос: "Где деньги?", на что собеседник Trollface отвечает: "В следующем году, брат".

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