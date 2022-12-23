Макрон высказал озабоченность из-за напряженности на Южном Кавказе

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым высказал озабоченности из-за напряженной ситуации на Южном Кавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

Французский лидер призвал соблюдать соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. По его словам, также необходимо обеспечить свободное передвижение по Лачинскому коридору.

Макрон также указал на необходимость обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и учреждений ООН к населению.

"Президент Алиев заявил о своем намерении следить за обеспечением свободного передвижения по коридору", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что миротворцы России делают все возможное для обеспечения порядка на территориях, где работают. Он уточнил, что это касается и Нагорного Карабаха. По его словам, миротворцы действуют в соответствии с соглашениями, подписанными Ереваном и Баку.



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