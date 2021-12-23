В Совфеде поддержали позицию Путина по вакцинации в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Заявление Владимира Путина, который выступил против наказания за отказ от вакцинации, поддержал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев, пишет RT.
"Понятно, что мы хотели бы, чтобы как можно больше наших граждан были привиты и были в безопасности, но вся работа с людьми должна все-таки носить вежливый и разъяснительный характер", – отметил президент РФ.
Варфоломеев считает, что сподвигнуть к решению сделать прививку людей должна правильная разъяснительная работа.
Ранее Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции сообщил, что люди должны понимать необходимость вакцинации, но преследований за отказ от нее быть не должно.
Так президент ответил на вопрос о штрафах за отказ от прививок. Он отметил, что, если начать давить на людей, они найдут способ обойти правила.
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