Глава МИД РФ назвал препятствие для заключения мирного договора с Японией

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Военно-политический альянс Японии и США мешает заключению мирного договора Москвы и Токио. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК.

"Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям", – отметил министр.

Он добавил, что полностью реализовать положения советско-японской декларации, заключенной в 1956 году, возможно только после прекращения американского военного присутствия на территории Японии.

Кроме того, МИД РФ направил Токио перечень своих озабоченностей по вопросу безопасности, поскольку США "не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай".

"Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Мы будем ждать их ответа и продолжим дискуссию", – заключил Лавров.

Япония претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов после заключения мирного договора.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, но Япония так и не отказалась от претензий на все острова. По окончании Второй мировой войны мирный договор подписан не был. Согласно позиции Москвы, Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам конфликта и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

