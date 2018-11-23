Кремль обеспокоен использованием отравляющих веществ в Европе

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Использование отравляющих веществ в Европе вызывает обеспокоенность у российских властей. Британцы по-прежнему не раскрывают данных о расследовании случая в Солсбери. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Использование подобных сильных боевых отравляющих веществ в Европе – это очень опасный факт, который, безусловно, вызывает очень сильную обеспокоенность", – сказал Песков, передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что Россия с самого начала предлагала британцам сотрудничать для выяснения обстоятельств ситуации, однако получила отказ. Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что РФ не располагает данными о том, что случилось в Солсбери, какое было вещество, каков был его объем, кто был отравлен и другие факты.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности России. До этого экс-глава британского МИД Борис Джонсон обвинял Россию в отравлении Скрипалей.