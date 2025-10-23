Форма поиска по сайту

23 октября, 15:41

Политика

Трамп выступит с объявлением вечером 23 октября

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует сделать объявление в четверг, 23 октября, передает РИА Новости со ссылкой на расписание американского лидера.

Согласно информации Белого дома, выступление запланировано на 15:00 по времени Вашингтона (22:00 по Москве. – Прим. ред.). Его тема пока не раскрывается.

Ранее Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным в столице Венгрии Будапеште. Он объяснил свое решение тем, что Россия и Украина "вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта". При этом глава Белого дома допустил проведение встречи с российским лидером в будущем.

Говоря о новых санкциях США в отношении российских нефтяных компаний, Трамп отметил, что одобрил их, так как "почувствовал", что пришло время. Однако он добавил, что ограничения вряд ли заставят Путина сесть за стол переговоров.

политика

