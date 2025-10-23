Володин рассказал об отказе Силуанова от Нобелевских премий

Фото: kremlin.ru

Министр финансов Антон Силуанов отказался от Нобелевских премий, потому что ему достаточно поддержки российского парламента. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

"Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех "лучших", "самых лучших". Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента", – подчеркнул депутат.

Володин добавил, что Минфину России важна поддержка депутатов, а не "премия от Сороса".

Ранее спикер Госдумы заявил, что КПСС должна была снять Михаила Горбачева с поста генсека в день присуждения Нобелевской премии мира в 1990 году. По его мнению, эту награду вручают только "разрушителям государств".

В качестве примера Володин привел последнего нобелевского лауреата – оппозиционного экс-депутата венесуэльского парламента Марию Корину Мачадо, которая, по словам политика, "разрушала Венесуэлу" и вела государство к гражданской войне.