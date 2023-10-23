Глава Бурятии обвинил экс-посла Израиля в расизме

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Заявления экс-посла Израиля Аркадия Мильмана о бурятах являются расистскими. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.

Мильман в последнем интервью по поводу палестино-израильского конфликта оскорбительно высказался о жителях Бурятии как не о людях, а о животных. Он отметил "звериную бурятскую ненависть животных" со стороны ХАМАС.

В связи с этим Цыденов подчеркнул, что у экс-посла Израиля отсутствуют знания о многонациональной России и ее народах, а также воспитание и ценности. Кроме того, он предложил отправить оппонента на принудительное лечение.

"Из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом. Уж от кого, а от евреев – народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, такое услышать по меньшей мере странно", – добавил Цыденов, отметив, что не нужно судить обо всем еврейском народе по высказыванию одного человека.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 4,6 тысячи человек.

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