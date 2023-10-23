Советник Пушилина заявил, что у ПВО РФ уже есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

Фото: Министерство обороны РФ

Российская система ПВО получила опыт взаимодействия с поставленными Киеву ракетами ATACMS. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

"Сейчас информационное поле и в России, и в мире наполнено как раз информацией о том, что украинцы уже нанесли первые удары с помощью ракет ATACMS... Они отчитываются об этом и сами, и сейчас много видео на этот предмет. Ну, что я могу сказать: сейчас у наших ПВО появился опыт взаимодействия с этими изделиями", – приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что запуски данных ракет позволяют ВС РФ извлечь уроки для результативного поражения подобных целей.

Гагин также напомнил, что российские расчеты ПВО уже имеют опыт работы и с ракетами Storm Shadow и HIMARS. Он считает, что российские силы могут противостоять любой угрозе.

В качестве примера он привел перехваты украинских ракет и беспилотников, которые регулярно пытаются атаковать территорию Крыма. Гагин подчеркнул, что эти атаки отбиваются с достаточно хорошей эффективностью.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон задним числом признала , что США передали Киеву тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 километров. При этом она не уточнила, сколько ракет было передано и когда состоялась передача.

Командир одной из зенитно-ракетных батарей ПВО рассказал, что уже после нескольких случаев применения любого нового боеприпаса разрабатываются способы противодействия ему и алгоритмы работы. По его словам, российские войска ПВО уже получили по ATACMS первые данные.

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