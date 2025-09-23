Минкультуры просят проверить шоу "Маменькин сынок" на соответствие семейным ценностям

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Минкультуры просят проверить телешоу "Маменькин сынок" на соответствие задачам по укреплению семейных ценностей в России. С такой просьбой к министру культуры Ольге Любимовой обратилась депутат Госдумы Татьяна Буцкая, сообщает Осторожно Media.

Депутат заявила, что авторы программы, ранее придумавшие шоу "Беременна в 16", продолжают работу, направленную "против семейных ценностей".

"На мой взгляд, после просмотра такой программы, желание выйти замуж у девушек пропадает надолго", – заявила Буцкая.

По ее мнению, шоу, построенное на демонстрации ссор, скандалов и даже распадах брака, противоречит государственной политике поддержки института семьи.

"В контексте проводимой государственной политики, направленной на укрепление традиционных семейных ценностей, поддержку института семьи и повышение престижа ответственного родительства, содержание подобных передач вызывает серьезную озабоченность", – рассказала Буцкая.

Телешоу "Маменькин сынок" рассказывает о женщинах, которым приходится жить вместе со свекровью, а мужья никак не решаются стать самостоятельными и съехать. В проекте участвует психолог, который пытается помочь парам сохранить отношения.

Ранее депутат Нина Останина попросила Минкультуры проверить сериал "Беременна в 16" на предмет деструктивной идеологии. Она уточнила, что Минкульт выдал прокатное удостоверение пока только пилотной серии.