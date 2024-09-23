Минобороны Японии заявило об использовании ИК-ловушек при контакте с Ил-38 России

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Японские истребители воспользовались средствами инфракрасного противодействия при контакте с российским самолетом Ил-38, нарушившим воздушное пространство страны. Об этом заявили в Минобороны Японии, передает издание SCMP.

Министр обороны страны Минору Кихара рассказал, что российский самолет Ил-38 трижды нарушил воздушное пространство страны над территориальными водами к северу от острова Ребун, Хоккайдо. При этом каждый раз самолет был в воздушном пространстве Японии около минуты.

Японские самолеты F-35 несколько раз выстрелили средствами инфракрасного противодействия. По словам Кихары, ИК-ловушки были использованы японскими военными впервые.

В Минобороны заявили, что Япония направила Москве дипломатический протест в связи с нарушением ее воздушного пространства. В ответ российская сторона заявила, что все полеты военной авиации РФ выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В воздухе самолеты сопровождались экипажами российских МиГ-31, а на отдельных этапах маршрута – иностранными истребителями. Продолжительность полета превысила 4 часа.