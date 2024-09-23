Комитет СФ призвал запретить продажу тетрадей с нарушающими этические нормы обложками

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В России проработают вопрос о запрете выпуска и продажи тетрадей с изображениями, которые нарушают моральные и этические нормы. Соответствующее поручение было дано сенатору от Тверской области Людмиле Скаковской в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает ТАСС.

Скаковская рассказала о появившихся в продаже тетрадях, одной из которых была тетрадь по русскому языку с карикатурным изображением человека в шапке-ушанке и с высунутым языком в цветах российского флага.

В свою очередь, зампред комитета СФ по образованию Лилия Гумерова отметила, что здесь имеется и нарушение закона о Государственном флаге РФ, и нарушение всех этических норм. Тетради были изъяты из продажи, однако в этом вопросе необходима более системная работа.

"Безусловно, чтобы прекратить это, необходимо разобраться, нужно ли вносить изменения в законодательство, в какие-то технические регламенты. Когда мы говорим о наших традиционных духовно-нравственных ценностях, конечно же, школьная тетрадь ни в коей мере не должна выпадать из этих направлений", – сказала Гумерова.

Между тем общественники предложили сделать рекомендации для школ и родителей о максимальных нагрузках и весе состава школьного рюкзака, а также провести проверку популярных портфелей на безопасность для детей. Перегруз способен оказать негативное влияние на детский организм. Также было предложено внедрить маркирование оптимальных школьных рюкзаков знаком качества и соответствия.