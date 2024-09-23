Посольство РФ объяснило отказ 16 россиянам во въезде в Южную Корею

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Группа россиян, которым отказали во въезде в Южную Корею, не смогла подтвердить наличие средств для пребывания в стране и планируемый маршрут передвижения. Об этом сообщается в телеграм-канале российской дипмиссии.

Как уточнило посольство РФ, по этой причине у сотрудников управления иммиграционной службы Республики Корея появились основания подозревать россиян в намерении вести нелегальную трудовую деятельность в стране.

Заведующий консульским отделом посольства Роман Быков провел беседу с начальником управления иммиграционной службы по городу Тонхэ Ким Юн Ги, которому была предоставлена подробная информация об инциденте.

В настоящее время 16 россиян находятся на пароме компании Duwon Shipping. Они вернутся во Владивосток регулярным рейсом 24 сентября.

Ранее глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ель заявил, что страна не сможет поддерживать с Москвой прежний уровень отношений после заключения между РФ и КНДР нового договора. По его словам, после создания Североатлантического альянса КНДР на следующий же год "вторглась на Юг". В связи с этим военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна угрожает безопасности Сеула.

