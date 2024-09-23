Рябков: РФ примет меры для создания контрбалансов ракетам США на Филиппинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

Москва начнет принимать все необходимые меры в военной области для формирования контрбалансов, если ракеты средней и меньшей дальности США не перебазируют с Филиппин обратно в Штаты. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В зависимости от оценки ситуации и от потребностей, которые анализируются специалистами, все необходимые решения будут приниматься. Мы, конечно, обратили внимание на эти тревожные сообщения в информпространстве", – цитирует его РИА Новости.

По словам политика, в Москве считают, что информация об американских ракетах на Филиппинах является давно апробированным приемом Вашингтона и его союзников. Поэтому никакой новизны в этом нет, отметил замглавы ведомства.

Как объяснил Рябков, руководство США планирует продолжать свой эскалационный курс, который затрагивает не только Россию, но и Китай.

"Конечно, как это было неоднократно заявлено, с нашей стороны будут приниматься все необходимые меры материального характера и практического свойства, в том числе непосредственно в военной области в плане создания контрбалансов", – сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что США наращивают военное присутствие у границ России. По его словам, Штаты пытаются любой ценой сохранить военно-политическое доминирование в мире. В этих целях Вашингтон стремится нанести Москве стратегическое поражение, используя для этого Украину, подчеркнул президент РФ.

