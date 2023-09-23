Парламент ЛНР единогласно избрал Леонида Пасечника главой республики

Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) на пленарном заседании единогласно избрали Леонида Пасечника главой ЛНР. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что он получил 49 голосов, один из депутатов Народного совета ЛНР делегирован в Совфед. Пасечника избрали сроком на пять лет.

В сообщении уточнили, что соответствующее постановление вступает в силу со дня его принятия. Документ направят Владимиру Путину.

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