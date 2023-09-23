Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США не поставляют Patriot Киеву после удара "Кинжала"

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Соединенные Штаты больше не поставляют Украине системы Patriot после уничтожения батареи ударом российской ракеты "Кинжал" в мае. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон завял в интервью на Youtube-канале Stephen Gardner.

По его словам, новости об этой установке не появлялись уже несколько месяцев. Эксперт считает, что она либо была уничтожена, либо ремонтируется, но ее точно нет на поле боя.

Джонсон подчеркнул, что Америка перестала снабжать украинских военных зенитными комплексами Patriot. Вашингтон передает Киеву только менее значимое военное снаряжение, технику и оборудование.

Ранее в СМИ сообщалось, что зенитно-ракетный комплекс Patriot, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", потерял все 32 ракеты. Это обошлось в 96 миллионов долларов.

Отмечалось, что ликвидация Patriot в Киеве показала уязвимость США в Тихом океане перед ракетами России и Северной Кореи.

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