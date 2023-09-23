Жители Еревана принесли цветы к посольству РФ в память о миротворцах

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения – Новости"

Жители Еревана несут цветы к посольству России в память о погибших в Нагорном Карабахе миротворцах. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что цветы принесли несколько семей и женщина. Одна из пришедших сказала, что смерть российских солдат повергал ее в шок.

"Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь", – сказала она.

Женщина также выразила благодарность мужчинам, которые приехали из России и служили Нагорном Карабахе. Обстановка у российской дипмиссии спокойная, усиление полиции перед ней сняли.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Группа российских миротворцев погибла в Нагорном Карабахе в результате обстрела их автомобиля из стрелкового оружия. Военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг.

На этом фоне генпрокуратура Азербайджана возбудила два уголовных дела. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В Азербайджане возбудили уголовные дела по факту гибели российских миротворцев в Карабахе