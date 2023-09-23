Глава парламента Крыма Константинов заявил, что распад Украины еще продолжится

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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал безграмотным заявление украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких "международно признанных границ". Но это так – констатация его абсолютной правовой безграмотности", – заявил он.

По словам Константинова, он убежден в том, что распад Украины уже произошел и процесс будет только продолжаться.

Глава крымского парламента также заявил, что заявления Зеленского сейчас не имеют никакого смысла и связи с реальностью. По его словам, нынешний киевский режим сделал все для того, чтобы украинское государство перестало существовать, и превратил территорию страны в "расходный материал для западной геополитики".

Он также назвал поведение Польши по отношению к Украине очень показательным: "Гиена Европы уже почуяла падаль и сделала стойку".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в результате нынешнего конфликта Украина может исчезнуть с политической карты мира. По его слова, киевский режим ожидает скорый и бесславный конец, что всегда и происходит в "искусственных, марионеточных квазигосударствах".