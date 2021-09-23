США обвинили Россию в злонамеренной деятельности против Украины

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Сенатор-демократ США Джин Шахин совместно с группой коллег представила на рассмотрение конгресса проект резолюции, где сообщается о злонамеренной деятельности Москвы, направленной против Киева. Об этом сообщает RT.

В проекте говорится о некоторых важных для Украины событиях, случившихся в стране в период с 1990 года. Речь идет об объявлении независимости страны, "оранжевой революции" и о революции достоинства.

"Сенат осуждает продолжающуюся злонамеренную деятельность Российской Федерации, направленную против Украины, и продолжает призывать российские власти немедленно прекратить любые действия, нацеленные на ослабление Украины и дестабилизацию Европы", – следует из проекта.

Также, как считают политики США, прогресс в проведении столицей Украины ряда реформ является шагом, знаменующим серьезную веху в стремлении государства самому определять будущее, не подвергаясь влиянию Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на предложение конгресса США о введении новых санкций против России. По его словам, предложения конгрессменов США ввести санкции против некоторых официальных лиц являются внутрипарламентскими упражнениями, которых ждет долгий путь до реализации.