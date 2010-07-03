"Агента США" Смоленкова объявили в розыск

Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого СМИ называют агентом ЦРУ, объявлен в розыск. Это следует из базы данных МВД России.
Олег Смоленков 1969 года рождения считается пропавшим без вести. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по факту его пропажи в Черногории было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование было приостановлено.
9 сентября CNN выступила с утверждением, что американская разведка вывезла в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. При этом по имени компания не назвала агента, однако отметила, что он был высокопоставленным сотрудником правительства РФ. По данным The New York Times, этот агент занимал влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль.
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм отметила, что эта информация ставит под угрозу жизни людей. В дальнейшем ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что речь может идти о человеке по имени Олег Смоленков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков несколько лет назад работал в администрации президента, но был уволен внутренним распоряжением.
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